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التفاصيل والشروط.. إدارة المنح والقروض بـ"الصحة" تعلن احتياجها لكوادر بشرية

10:47 ص الخميس 17 يوليو 2025

وزارة الصحة والسكان

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كتب- أحمد جمعة:

أعلنت إدارة المنح والقروض بديوان عام وزارة الصحة والسكان عن حاجتها لتعيين عدد من الكوادر البشرية من الأطباء والصيادلة، للعمل بنظام "الدوام الكامل" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك عن طريق الندب من بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وحددت الوزارة عددًا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، أبرزها:
* أن يكون المتقدم من أصحاب الخبرات.

* الحصول على شهادات معتمدة في مجالات: إدارة الأعمال، التقييم والمتابعة، إدارة المشروعات، سلاسل الإمداد، المالية والمحاسبة.

* إجادة تامة للغة الإنجليزية كتابة وتحدثًا.

ودعت الوزارة الراغبين في التقديم إلى ملء النموذج الإلكتروني عبر الرابط التالي.. https://forms.gle/JrnyXRqyrC2sw3319

كما يمكن التقديم من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) المرفق بالإعلان.

وأكدت الوزارة أن آخر موعد لتلقي طلبات التقديم هو يوم 30 يوليو 2025.

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وزارة الصحة والسكان القروض العاصمة الإدارية الجديدة
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