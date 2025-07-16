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تحذير من عبوات مغشوشة لمحلول لـ"العدسات اللاصقة" بالأسواق

02:41 م الأربعاء 16 يوليو 2025

محلول لـ''العدسات اللاصقة''

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كتب- أحمد جمعة:
حذرت هيئة الدواء، من تداول عبوات مغشوشة من مستحضر "Comfort Lens Care Solution" للعناية بالعدسات اللاصقة.


وأوضحت الهيئة في منشور حمل رقم (42) لسنة 2025، أن المستحضر، الذي لا يحمل اسم الشركة المنتجة على العبوة، ويُعرف برقم التشغيله (10235)، تم التحذير منه بناءً على إفادة من الشركة بوجود عبوات مغشوشة من الصنف المذكور.


ويُستخدم Comfort Lens Care Solution كغسول ومحلول لتعقيم العدسات اللاصقة، ويُعد من المستحضرات الأساسية في الحفاظ على نظافة العدسات ومنع تهيّج العين والتهاباتها.


ووفقًا للمنشور، قررت الهيئة وقف تداول وضبط وتحريز المستحضر المغشوش، وشددت على ضرورة توخي الحذر من قبل الصيدليات والمستخدمين.


كما طالبت الهيئة كل من يشك في عبوة لديه، بالرجوع إلى أقرب صيدلية أو الإبلاغ من خلال الخط الساخن 15301 أو عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.


وأكدت الهيئة أن التحذير يخص التشغيله والبيانات المذكورة فقط، ولا ينطبق على المستحضر الأصلي المطابق للمواصفات المعتمدة.




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