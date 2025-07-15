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وزير العمل يستقبل وفدًا من الشركة الروسية العاملة في مشروع الضبعة

09:06 م الثلاثاء 15 يوليو 2025

محمد جبران وزير العمل

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كتب- محمد أبو بكر:
استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدا من شركة (تيتان تو هولدينج) الروسية، برئاسة فلاديمير كليبيكوفسكي، والمختصة بأعمال الانشاءات في مشروع محطة الضبعة النووية.


ناقش الجانبان، تفعيل سُبل التعاون لتوفير المزيد من فُرص عمل للشباب المصري في "المشروع" ومعرفة الاحتياجات الجديدة للشركة من الكوادرالمطلوبة، لتدريبها، وتأهيلها على التخصصات التي تحتاجها "الشركة الروسية".


ووجه الوفد الروسي، الشُكر والتقدير إلى وزارة العمل على جهودها في توفير كوادر ماهرة ومُدربة وتطويرها المُستمر لمنظومة التدريب المهني لديها.

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محمد جبران وزير العمل مشروع الضبعة
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