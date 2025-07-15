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"الهوبي": سلامة الغذاء تمثل ركيزة أساسية من ركائز الأمن الغذائي

02:05 م الثلاثاء 15 يوليه 2025

الدكتور طارق الهوبي

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كتب- أحمد جمعة:

نظّمت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لعلوم وتكنولوجيا الأغذية والجمعية العالمية لعلوم تشريعات الأغذية، فعاليات النسخة الثانية من المنتدى العالمي المصري لسلامة الغذاء، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي لسلامة الأغذية 2025، الذي يُقام هذا العام تحت شعار: "سلامة الغذاء - والتطبيقات العلمية".

ويهدف المنتدى إلى تعزيز التزام مصر، ممثلةً في الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالنهج التعاوني في إدارة قضايا سلامة الغذاء، وإبراز أن ضمان الغذاء الآمن مسؤولية مشتركة تتطلب التنسيق بين كافة الأطراف.

ويتماشى هذا الحدث مع الخطة الاستراتيجية للهيئة (2023-2026)، التي تسعى إلى ترسيخ مكانتها كهيئة رقابية رائدة في أفريقيا والشرق الأوسط، عبر تبني برامج رقابية علمية فعالة، تسهم في حماية صحة المستهلك، وتعزيز ثقة الأسواق المحلية والدولية في المنتجات الغذائية المصرية.

وفي كلمته خلال المنتدى، أكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن سلامة الغذاء تمثل ركيزة أساسية من ركائز الأمن الغذائي والصحة العامة والتنمية المستدامة، مشددًا على أهمية العمل المشترك بين كافة الجهات المعنية لضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين.

وأضاف "الهوبي"، أن شعار المنتدى هذا العام: "سلامة الغذاء: العلم وأسس اتخاذ القرار"، يعكس أهمية الاستناد إلى الأدلة العلمية في وضع السياسات الغذائية واتخاذ القرارات الحاسمة التي تمس صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة رقابية علمية متكاملة تعتمد على منهجية تقييم وإدارة المخاطر، وتستخدم آليات رقابة حديثة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، مشيرًا إلى أن الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الغذاء يمثل دعوة صريحة لتوحيد الجهود وبناء شراكات فعالة نحو مستقبل خالٍ من الأمراض المنقولة عبر الغذاء.

وأشار "الهوبي"، إلى أن سلامة الغذاء لم تعد تقتصر على كونها أداة لحماية الصحة فقط، بل أصبحت أحد أعمدة الأمن الغذائي والقدرة التنافسية للدول في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأكد أن الهيئة تواصل تنفيذ برامج التوعية المجتمعية، من خلال حملات تثقيف وتدريب تهدف إلى تعزيز مفاهيم التداول السليم للغذاء، ورفع الوعي بأهمية الغذاء الآمن والصحي.

كما أشاد بتعاون وزارات الصحة، والزراعة، والتموين، في دعم جهود الهيئة، بما يعزز تكامل الأدوار الرقابية والتنظيمية، ويقود إلى بناء منظومة غذائية متماسكة وآمنة.

واختتم رئيس الهيئة كلمته بالتأكيد على أن العلم هو حجر الزاوية في اتخاذ القرار السليم في ظل التطورات المتسارعة في مجالات الابتكار الغذائي والعولمة، مما يحتم تبني أساليب حديثة واستباقية لحماية صحة المواطن وضمان استدامة الأمن الغذائي.

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الدكتور طارق الهوبي سلامة الغذاء الأمن الغذائي
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