كتب- محمد نصار:

نفذت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري وغيرها من الجهات المختصة، الكثير من مشروعات التطوير في قطاع الطرق والكباري على مدار الفترة من 2014 وحتى 30 يونيو 2025.

يأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتحديث البنية التحتية ورفع كفاءة منظومة النقل، بما يعزز التنمية الشاملة ويخدم أهداف استراتيجية الدولة 2030.

أولاً: المشروع القومي للطرق

تم التخطيط لإنشاء 7000 كم من الطرق الجديدة بتكلفة 175 مليار جنيه، تم تنفيذ 6500 كم منها، وجارٍ العمل في 500 كم أخرى.

وتم تطوير ورفع كفاءة 10 آلاف كم من الطرق الحالية بتكلفة 130 مليار جنيه، تم تنفيذ 8500 كم منها، وجارٍ العمل في 1500 كم أخرى.

ثانيًا: مشروعات إنشاء الطرق الجديدة

من أبرز الطرق التي تم تنفيذها:

- الطريق الدائري الإقليمي بطول 400 كم.

- الطريق الدائري الأوسطي بطول 156 كم.

- طريق هضبة الجلالة بطول 117 كم.

- طريق الداخلة – شرق العوينات (275 كم).

- طريق توشكى – شرق العوينات (359 كم).

- طريق سيوة – جغبوب (90 كم).

- محور الزقازيق – السنبلاوين الحر (40 كم).

- مجموعة من الطرق الحيوية في الوجه البحري والقبلي.

ثالثًا: مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق القائمة

- الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (110 كم).

- طريق الصعيد الصحراوي الغربي حتى أرقين (1226 كم).

- طريق وادي النطرون – العلمين، وطريق السويس – السخنة.

- تطوير الطريق الدولي الساحلي (800 كم).

- توسعة وازدواج عدد من الطرق الحيوية في الصعيد والدلتا، منها: أسيوط–سوهاج، سفاجا–مرسى علم، 6 أكتوبر–الواحات، وجناكليس–الإسكندرية.

رابعًا: محاور النيل

- تم التخطيط لإنشاء 35 محورًا جديدًا ليرتفع عدد محاور النيل إلى 73 محورًا مقابل 38 فقط قبل 2014.

- تم تنفيذ 19 محورًا جديدًا أبرزها: (تحيا مصر – حلوان – بنها – طلخا – قوص – سمالوط – ديروط – بديل خزان أسوان).

- جارٍ تنفيذ 16 محورًا جديدًا على مستوى الجمهورية.

خامسًا: الكباري العلوية والأنفاق

- تم التخطيط لإنشاء 1000 كوبري ونفق جديد بتكلفة 140 مليار جنيه، ليصل الإجمالي إلى 2500 كوبري/ نفق.

- تم تنفيذ 945 كوبري/نفق، منها عدد كبير أعلى المزلقانات والرياحات.

- من أحدث المشروعات: 5 كباري بالمزلقانات في أسوان والبحيرة والمنوفية، و3 كباري بطريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي.

سادسًا: تطوير الطرق المحلية داخل المحافظات

- استهدفت الخطة رفع كفاءة 125 ألف كم طولي من الطرق المحلية.

- تم تنفيذ 38 ألف كم منها، باستخدام تقنيات متطورة مثل: إعادة تدوير طبقات الرصف (FDR - CIR).

سابعًا: طرق مبادرة "حياة كريمة"

- في إطار مبادرة "حياة كريمة"، تم التخطيط لتطوير 2900 كم من الطرق داخل 52 مركزًا بـ20 محافظة.

- تم الانتهاء من تنفيذ 1471 كم (848 كم في الصعيد – 623 كم في الدلتا).

ثامنًا: مشروع الأتوبيس الترددي السريع (BRT)

تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع على الطريق الدائري، وتشغيله تجريبيًا في 1 يونيو 2025.

تضم المرحلة الأولى 14 محطة، وجارٍ تنفيذ المرحلة الثانية بإجمالي 34 محطة إضافية لخدمة باقي الطريق الدائري.

اقرأ أيضًا:

إطلاق موقع إلكتروني للاستعلام عن أحقية الترقية للموظفين

وزير السياحة: نستهدف 30 مليون سائح بحلول 2031

"الكهرباء": لجنة لمتابعة السلامة المهنية بمحطات المحولات