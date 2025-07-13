حرارة شديدة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تُعلن طقس غدًا الاثنين

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس غدا الاثنين، حيث نشهد طقس حار رطب إلى شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلا في الصباح الباكر.

وأضاف الهيئة أنه يوجد شبورة مائية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحرى وغرب القاهرة ومدن القناة ووسط سيناء.

وأكدت الهيئة أن يوجد نشاط رياح على بعض شواطئ السلوم مطروح وتكون سرعة الرياح 45 كيلومتر في الساعة وارتفاع الأمواج لـ 2.25 متر.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي: