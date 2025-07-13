المفتي: تدريب الصحفيين ضرورة لمواجهة الفتاوى المغلوطة

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن البرنامج التدريبي للصحفيين في مجال تغطية القضايا الدينية يمثل ضرورة حيوية في الوقت الراهن الذي يشهد اختلاطًا بين الأحكام الصحيحة والباطلة وتضاربًا في الأفكار.

جاء ذلك خلال كلمة مفتي الجمهورية في افتتاح البرنامج الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية اليوم، لتدريب الصحفيين والإعلاميين على تغطية القضايا الدينية.

وأوضح مفتي الجمهورية أن دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لهيئات الإفتاء في العالم تتحمل مسؤولية كبيرة في تنظيم هذا المجال، مشيرًا إلى أن الدار تقوم بدور ريادي في هذا الصدد انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه الدين والوطن.

وأضاف أن البرنامج يستهدف تحقيق عدة أهداف رئيسية، أولها التأكيد على الدور المحوري للمؤسسات الدينية، وخاصة دار الإفتاء، وثانيها السعي لإرساء خطاب ديني رشيد متوازن يخاطب العقول والقلوب معًا دون إفراط أو تفريط.

وشدد مفتي الجمهورية على أن هذا البرنامج يأتي لسد الفراغ الذي سمح في فترات سابقة لغير المؤهلين بالتصدر للإفتاء بغير علم.

وأكد مفتي الجمهورية أن البرنامج يتضمن تأهيلًا متكاملًا للصحفيين في الجوانب الفقهية والدينية، مع التركيز على الضوابط الأخلاقية والمهنية للتغطية الإعلامية للشأن الديني، مشيرًا إلى أهمية إلمام الصحفي بالمهارات اللازمة للتعامل الدقيق مع القضايا الدينية.

وفي ختام كلمته، نوه مفتي الجمهورية بالدور المحوري للإعلام في تشكيل الوعي الديني، محذرًا من خطورة أي تقصير في هذا المجال، وداعيًا الصحفيين إلى التحلي بأعلى درجات المسؤولية والدقة في نقل المعلومة الدينية، ومؤكدًا أن الإعلامي يتحمل أمانة نقل الخطاب الديني بموضوعية وحياد

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