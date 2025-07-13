مدبولي يتابع تمويل تشغيل الكهرباء وسداد مديونيات الحكومة

كتب- محمد سامي:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة إجراءات توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمواد البترولية الخاصة بتشغيل محطات الكهرباء، إلى جانب جهود سداد مديونيات الجهات الحكومية لصالح شركات الكهرباء.

حضر الاجتماع كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الحكومة تولي أهمية قصوى لتأمين التمويل اللازم لتوفير الوقود المطلوب لضمان استمرار خدمات الكهرباء لجميع القطاعات، رغم التحديات والضغوط العالمية الراهنة.

وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش تخصيص التمويل المطلوب لضمان استقرار الشبكة القومية للكهرباء، حيث أكد وزير المالية التزام الوزارة بتوفير التمويل وفق ما يتم الاتفاق عليه مع الوزارات المعنية.

وأضاف المتحدث أن الاجتماع استعرض أيضًا موقف مديونيات الجهات الحكومية لصالح شركات الكهرباء، وآليات السداد الممكنة، بما في ذلك إجراء تسويات مالية، في إطار حل التشابكات وتحسين كفاءة تقديم الخدمات.

وفي هذا السياق، شدد رئيس الوزراء على ضرورة التزام الجهات الحكومية بسداد مستحقات شركات الكهرباء، موجّهًا بمتابعة الملف بشكل دوري، ومنع تراكم أي متأخرات، بما يمكّن الشركات من الاستمرار في أداء دورها الحيوي.

وأكد وزير المالية خلال الاجتماع أن الوزارة ملتزمة بدعم الاستثمارات في قطاع الطاقة ضمن رؤية متكاملة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى وجود تنسيق تام مع وزارتي الكهرباء والبترول لضمان استدامة مصادر الطاقة وخدمة جميع القطاعات بكفاءة.