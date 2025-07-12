الأرصاد: غدًا طقس شديد الحرارة رطب.. والقاهرة تسجل 35 درجة

(أ ش أ):

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأحد، طقس حار إلى شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25. متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 35 24

العاصمة الإدارية 36 23

6 أكتوبر 36 23

بنها 35 24

دمنهور 34 23

وادي النطرون 35 23

كفر الشيخ 34 23

المنصورة 34 24

الزقازيق 35 24

شبين الكوم 35 23

طنطا 35 23

دمياط 31 24

بورسعيد 31 24

الإسماعيلية 36 23

السويس 35 23

العريش 32 22

رفح 31 22

رأس سدر 37 23

نخل 35 18

كاترين 34 17

الطور 37 25

طابا 36 23

شرم الشيخ 40 29

الإسكندرية 30 22

العلمين 30 23

مطروح 29 23

السلوم 32 23

سيوة 35 22

رأس غارب 38 27

الغردقة 39 29

سفاجا 38 27

مرسى علم 39 28

شلاتين 39 27

حلايب 36 28

أبو رماد 38 27

رأس حدربة 36 28

الفيوم 37 23

بني سويف 37 23

المنيا 38 24

أسيوط 39 24

سوهاج 40 25

قنا 43 26

الأقصر 43 27

أسوان 43 27

الوادي الجديد 42 23

أبوسمبل 42 26

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-

المدينة العظمى الصغرى

مكة المكرمة 43 32

المدينة المنورة 42 30

الرياض 45 31

المنامة 39 32

أبوظبي 41 30

الدوحة 40 31

الكويت 48 33

دمشق 39 16

بيروت 30 25

عمان 34 20

القدس 32 19

غزة 30 24

بغداد 46 36

مسقط 33 30

صنعاء 30 17

الخرطوم 38 25

طرابلس 34 24

تونس 36 25

الجزائر 29 25

الرباط 26 17

نواكشوط 32 23

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 39 20

إسطنبول 31 21

إسلام آباد 35 26

نيودلهى 35 27

جاكرتا 33 23

بكين 39 25

كوالالمبور 31 24

طوكيو 32 25

أثينا 36 24

روما 27 19

باريس 32 20

مدريد 33 20

برلين 21 15

لندن 30 19

مونتريال 28 21

موسكو 30 21

نيويورك 28 21

واشنطن 32 24

أديس أبابا 20 12