برلماني: مجلس الشيوخ يُثري الحياة النيابية

كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد مرشدي، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو بناء الجمهورية الجديدة، مشيدًا بما تحقق من إنجازات ملموسة على مدار السنوات الماضية في ملفات الاستثمار، والحماية الاجتماعية، والبنية التحتية، ومشروعات مدن الجيل الرابع، إلى جانب التطوير الكبير في شبكات الطرق والمرافق والموانئ والمطارات.

وأكد "مرشيد"، في بيان السبت، أن هذه التحولات النوعية ما كانت لتتحقق لولا وجود إرادة سياسية واعية وحاسمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشدد على أن ما أنجزته الدولة والحكومة يعد حافزًا لمواصلة العمل الوطني من أجل دولة أكثر قوة وشبابًا ونموًا، معربًا عن تطلعه للمشاركة في استكمال مسيرة العمل النيابي خلال المرحلة المقبلة، عبر التخطيط لمسارات تشريعية قادرة على مواكبة طموحات القيادة السياسية وخدمة أهداف الجمهورية الجديدة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المجلس أثبت خلال الفصل التشريعي الأول قدرته على دعم وتطوير الحياة النيابية، وأنه لا يعمل بمعزل عن مجلس النواب، بل يُكمل دوره التشريعي والرقابي من خلال طرح رؤى نوعية مدروسة، وربط الشارع بالمؤسسات، والمساهمة في معالجة التحديات من زوايا غير تقليدية.

وأوضح "مرشدي"، أن المجلس خلال فصله الأول شكّل نموذجًا ناجحًا، حيث ضم كفاءات متنوعة من أصحاب الخبرات، وتمثيلًا حزبيًا واسعًا، ومشاركة فاعلة من النساء والشباب، وهو ما جعله بمثابة "بيت خبرة" للدولة المصرية، وساحة للمناقشات العميقة والأفكار المتطورة، بما يرسخ دوره كذراع تشريعي داعم للدولة في ظل التحديات الوطنية والإقليمية.

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