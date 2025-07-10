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تعيين إسلام السباعى بهيئة مكتب الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية

11:15 م الخميس 10 يوليه 2025

إسلام السباعي

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كتب- عمرو صالح:

أصدر السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية قرارًا بتعيين إسلام السباعى عضوا بهيئة مكتب الأمين العام للحزب وذلك في ضوء الاستعانة بالكوادر أصحاب الخبرات فى العمل التنظيمي والسياسي.

ويأتي ذلك استمرارًا لتحركات الحزب لاستكمال تشكيلاته التنظيمية وفقا لمعايير محددة و معلنة وواضحة بهدف تحقيق الكفاءة والشفافية في تشكيل الهيكل التنظيمي للحزب.

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السيد القصير إسلام السباعى الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية هيئة مكتب الأمين العام لحزب الجبهة حزب الجبهة الوطنية
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