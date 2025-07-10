كتب- عمرو صالح:

أكد السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، أن الحزب يستقبل بشكل مستمر المرشحين وأمناء المحافظات لتقديم التوجيهات النهائية، وتوضيح آليات الدعم والانتشار الميداني، بما يضمن مشاركة فاعلة وتنظيمًا يليق بالاستحقاق الوطني، ويعكس صورة مشرفة للدولة المصرية.

وأوضح القصير في تصريحات صحفية له أن اختيار مرشحي الحزب تم وفق معايير واضحة وشفافة تركز على الكفاءة والنزاهة والقدرة على التمثيل المجتمعي والتواصل المباشر مع المواطنين

وشدد القصير على أهمية رفع مستوى الوعي لدى المواطنين لضمان مشاركة واسعة تعكس حجم التحديات وتؤكد ثقة الشارع في العملية الديمقراطية.

وأشار القصير إلى أن حزب الجبهة الوطنية يشارك بـ12 مرشحًا ضمن “القائمة الوطنية من أجل مصر” في عدد من المحافظات، إلى جانب 10 مرشحين على المقاعد الفردية، مع إيلاء اهتمام خاص بتمكين الشباب والمرأة في الاستحقاق المرتقب.

اقرأ أيضًا:

مصر تلغي تمييزا للعرب وتقرر معاملتهم كالأجانب في رسوم دخول المواقع الأثرية

وزارة الصحة تُطلق تطويرًا شاملًا للخط الساخن "105".. ما تفاصيله؟