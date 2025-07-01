ننشر أسماء لجان الكشف الطبي لانتخابات الشيوخ.. فحوصات وتحليل مخدرات

كتب - أحمد جمعة:

حددت وزارة الصحة والسكان 109 لجان طبية و29 معملاً لتحليل المخدرات، لإجراء الكشف الطبي للمرشحين لمجلس الشيوخ بكافة محافظات الجمهورية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الهيئة الوطنية للانتخابات التنسيق مع وزارة الصحة لتحديد المستشفيات والمعامل المعتمدة التابعة لها، المخول لها توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات اللازمة التي اشترطها القانون لتقديمها ضمن أوراق طلب الترشح.

وبحسب مستند حصل عليه مصراوي، فإن اللجان مقسمة إلى 78 لجنة تابعة لقطاع الطب العلاجي، و24 لجنة تابعة لمستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، و5 لجان تابعة لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، ولجنة تابعة لمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، ولجنة تابعة لمستشفيات أمانة الصحة النفسية.

كما حددت وزارة الصحة أماكن سحب عينة فحص المخدرات للمرشحين للانتخابات، بواقع 26 معملًا متخصصًا.

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات، الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، وفتح باب الترشح لانتخابات لعضوية المجلس وذلك اعتباراً من يوم 5 يوليو ولمدة 5 أيام ويغلق يوم 10 يوليو على أن تتلقى الهيئة أوراق الترشح خلال هذه الفترة يوميا من الساعة التاسعة صباحاً وحتي الخامسة مساءاً بمقار التى حددتها الهيئة، عدا اليوم الأخير يكون من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهراً، وإعلان القائمة المبدئية للمرشحين برموزهم الانتخابية يوم 11 يوليو وتفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون يوم 14 وحتي 16 يوليو.

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