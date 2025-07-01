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نائب وزير الصحة: 4 محاور لتحقيق الأمن الغذائي وخفض الأنيميا

06:09 م الثلاثاء 01 يوليو 2025

الدكتور عمرو قنديل

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كتب- أحمد جمعة:
كشف الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، عن تشكيل "اللجنة الوطنية لنُظُم الغذاء والتغذية" برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، والتي ستعمل على تطبيق وثيقة غذائية وطنية مستندة إلى معايير الأمم المتحدة، وتركّز على أربعة محاور رئيسية: الحوكمة، دعم البحث، تكامل البيانات، وتوسيع الشراكة المجتمعية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق الخطة التنفيذية الوطنية لنظم الغذاء والتغذية 2025 – 2030، إلى جانب خارطة الطريق الوطنية لمكافحة الأنيميا في مصر، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن أحد الأهداف الرئيسية للخطة هو خفض معدلات الأنيميا بين الأطفال والنساء، من خلال تفعيل برامج التغذية المدرسية، والتوسّع في تحصين الأغذية الأساسية، وإنشاء مجموعات عمل وزارية مشتركة لضمان التنفيذ الفعلي.

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عمرو قنديل الأمن الغذائي خفض الأنيميا
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