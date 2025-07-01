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أمطار في شهر يوليو.. الأرصاد تكشف السبب وتفاصيل الأماكن المتأثرة

04:26 م الثلاثاء 01 يوليه 2025
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    أمطار
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    أمطار
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    أمطار
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كتب- محمد نصار:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضوة المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، سبب سقوط أمطار اليوم مع بداية شهر يوليو على عدد من المناطق بالقاهرة.

وقالت منار غانم، في تصريحات إلى مصراوي، الثلاثاء، إن هذه الأمطار غير اعتيادية، وترجع إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي يصاحبه

كميات أمطار تزيد عن المتوسطة في مناطق متفرقة وبشكل عشوائي على عدة محافظات منها القليوبية والشرقية ومدن القناة.

وأشارت إلى أن نسب الرطوبة المرتفعة مع المنخفض الجوي تسببوا في سقوط الأمطار، لافتة إلى وجود فرص سقوط أمطار على مدار اليوم.

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أمطار هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار
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