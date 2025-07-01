ميناء دمياط يستقبل أكثر من 27 ألف طن بضائع في 24 ساعة

كتب- محمد نصار:

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانًا، أعلن فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 13 سفينة، بينما غادره 14 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء لـ28 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 45736 طنًا تشمل: 7265 طن كلينكر، و3000 طن علف، و875 طن مولاس، و245 طن معدات، و1600 طن ملح، و8255 طن يوريا، و24496 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 27660 طنًا، تشمل: 11547 طن قمح، و2505 أطنان ذرة، و1727 طن صويا، و800 طن خشب زان، و2371 طن حديد، و8710 أطنان فول.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 875 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 272 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1408 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح لـ 109157 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 24505 طنًا.

كما غادر الميناء 4 قطارات بحمولة إجمالية 4842 طن قمح، متجهين إلى صوامع القليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4563 حركة.

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