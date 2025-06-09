طلب إحاطة بشأن تهالك أعمدة الإنارة بالمنيا وخطورتها على حياة المواطنين

كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا وأستاذ القانون الجنائي، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، ووزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، بشأن تهالك أعمدة الكهرباء في عدد من قرى المحافظات، لا سيما في محافظة المنيا، وما تمثله من تهديد مباشر لأرواح المواطنين.

وأوضح "رمزي"، أن شكاوى متكررة وردت من الأهالي حول وجود أعمدة إنارة متهالكة، بعضها مائل أو متآكل بسبب الصدأ، وأخرى لا تستند إلى قواعد خرسانية، فضلًا عن أعمدة جرى تثبيتها بوسائل بدائية غير آمنة باستخدام الأخشاب أو الأربطة، ما يشكل خطورة شديدة، خاصة خلال فصل الشتاء أو أثناء العواصف والرياح الشديدة.

وأشار النائب، إلى أن هذه الأعمدة لا تهدد فقط سلامة المارة، وخصوصًا الأطفال وكبار السن، بل تتسبب أيضًا في انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، نتيجة ضعف البنية التحتية لشبكات الكهرباء في تلك المناطق.

وطالب إيهاب رمزي، بضرورة إجراء حصر شامل لحالة أعمدة الكهرباء بجميع القرى والمراكز المتضررة، مع سرعة إدراجها ضمن خطط الإحلال والتجديد والصيانة السنوية، مشددًا على ضرورة التنسيق بين شركات الكهرباء والوحدات المحلية لتأمين الأعمدة مؤقتًا لحين استبدالها.

كما دعا النائب إلى إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإدارة المحلية والطاقة والبيئة بمجلس النواب، واستدعاء الوزيرين المعنيين للرد على ما ورد في الطلب، محذرًا من استمرار هذه الظاهرة التي تُعد بمثابة قنبلة موقوتة تهدد حياة المواطنين.

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