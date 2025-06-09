"الرعاية الصحية" تكثف تواجدها بالمناطق الساحلية والسياحية خلال العيد

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تعزيز تواجد فرقها الطبية ميدانيًا بالمواقع الساحلية والسياحية والمناطق ذات الكثافة الجماهيرية، داخل المحافظات التي تُطبق فيها منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك حرصًا على صحة المواطنين والزائرين وسلامتهم.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الفرق الطبية التابعة للهيئة تتواجد بكثافة طوال فترة العيد في المواقع الحيوية التي تشهد إقبالًا متزايدًا، مثل الشواطئ والمناطق السياحية والمتنزهات والميادين العامة، لتقديم خدمات الفحص الطبي العاجل والرعاية العلاجية الأساسية، إلى جانب التوعية الصحية والإرشادات الوقائية.

وأوضح "السبكي"، أنه تم الدفع بفرق ميدانية لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي ميدانيًا، والتأكد من جاهزية المنشآت الصحية التابعة للهيئة في المحافظات الست (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان)، بما يشمل المستشفيات ووحدات ومراكز طب الأسرة، لضمان تقديم الخدمات الطبية والاستجابة الفورية لأي طارئ على مدار الساعة بكفاءة عالية.

وأشار إلى استمرار انعقاد غرف الطوارئ والأزمات بالهيئة وفروعها بشكل دائم طوال أيام العيد، ضمن منظومة متكاملة للاستجابة السريعة، وبالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان، وهيئة الإسعاف المصرية، والشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، بما يضمن أعلى درجات الأمان الصحي خلال فترة العيد.

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