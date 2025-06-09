كتب- محمد أبو بكر:

شهدت ليلة أمس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

يحمي من النصب.. قرار عاجل من السعودية بشأن موسم العمرة الجديد 1447هـ

كشف مصدر مسؤول بغرفة شركات السياحة، أن السعودية أصدرت قرارًا بشأن موسم العمرة الجديد يؤكد على ضرورة توثيق العقود بين شركات العمرة السعودية ومزودي الخدمات في مكة المكرمة والمدينة المنورة على منصة نُسك مناسك" لعام 1447 هـ كشرط أساسي لتصميم برامج المعتمرين بموجب تلك التعاقدات.

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انفصال جزئي بطريق إسنا/ الأقصر الزراعي الغربي.. وتوجيه عاجل من كامل الوزير (صور)

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري، عن وقوع انفصال جزئي محدود في الطبان الترابي لطريق إسنا/الأقصر الزراعي الغربي، وذلك عند مدخل طريق أرمنت/الواحات، نتيجة دوائر انزلاق بجسر ترعة أصفون ناتجة عن أعمال التكريك الجارية بالمنطقة.

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7 محظورات تهدد وظيفتك في قانون العمل الجديد.. احذر

حددت المادة (131) من قانون قانون العمل الجديد، المحظورات التي يُمنع على العامل ممارستها سواء بنفسه أو من خلال الغير، وذلك حفاظًا على سرية وأمان بيئة العمل، ومنعًا لتضارب المصالح أو الإضرار بمصالح صاحب العمل.

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موجة شديدة الحرارة وشبورة مائية.. الأرصاد تُحذر من طقس غد الاثنين

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار حالة الطقس شديد الحرارة على أغلب أنحاء البلاد غدًا الاثنين الموافق 09 يونيو 2025.

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بيان مهم من الصحة بشأن موسم الحج 2025

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 35 ألفاً و864 خدمة طبية للحجاج المصريين خلال موسم الحج لهذا العام، وذلك من خلال عيادات البعثة الطبية في الأراضي السعودية، حيث شملت هذه الخدمات 32 ألفاً و922 زيارة لعيادات مكة المكرمة، و2,942 زيارة لعيادات المدينة المنورة، في إطار حرص الوزارة على ضمان سلامة وصحة الحجاج.

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ورش ثقافية في برنامج "فرحة العيد" للأطفال بالمناطق الجديدة

قدم المشروع الثقافي للمناطق الجديدة الآمنة "جودة حياة"، عددا من الفعاليات بمناطق الإسكان الآمن بديل العشوائيات، احتفالا بالعيد، في إطار برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة.

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النقل تُعلن أهم المعلومات عن الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع

قال بيان صادر عن وزارة النقل، إن شبكة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية، بجانب كونها شرايين تنمية، ستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في (حلوان، و15 مايو، وبرج العرب، والسادس من أكتوبر، والمنيا الجديدة، وأسيوط الجديدة، وغيرها، من المناطق الصناعية).

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السعودية تبدأ إصدار تأشيرات العمرة يوم 14 ذو الحجة 1447هـ.. وهذا موقف مصر

كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، عن بدء تفعيل نظام العمرة الخاص بالوكلاء السعوديين للعام الهجري الجديد 1447هـ، مشيرًا إلى أن أول يوم لإصدار تأشيرات العمرة سيكون يوم 14 ذو الحجة 1447هـ.

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بعد التشغيل التجريبي.. معلومات عن محطات الأتوبيس الترددي

أعلنت وزارة النقل، المعلومات الكاملة عن مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT بعد بدء التشغيل التجريبي لجمهور الركاب للمرحلة الأولى

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