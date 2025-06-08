انتقد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام، أسلوب تعامل إدارة نادي الزمالك مع أزمة انتقال اللاعب أحمد سيد "زيزو"، مؤكدًا أن القلعة البيضاء "أكبر من البكاء" على لاعب مهما كان اسمه.

وكتب الجلاد عبر حسابه على "فيسبوك": "لا يُعجبني أسلوب نادي الزمالك في التعامل مع قضية زيزو.. ربما لأنني كأهلاوي أعرف حجم وقيمة القلعة البيضاء، أكثر من مسئولي الزمالك نفسه.. فلا أهلي قوي دون مُنافسه العريق، ولا مُنتخب يرفع علم مصر في كل المحافل، دون مدرسة الفن والهندسة!".

وأضاف: "الزمالك يا سادة.. أكبر من البكاء على لاعب، وإن كان مارادونا أو ميسي.. تاريخه ومكانته وبطولاته، تجعله مصنعاً للرجال والمواهب.. وجماهيره من المُحيط إلى الخليج، تملأ الدنيا عشقاً وحباً وزئيراً.. فكيف يترك كل ذلك، ويزرع في قلوبهم النحيب والأسى، لرحيل لاعب، حتى وإن ذهب لغريمه التقليدي؟!".

وأوضح رئيس تحرير مجموعة أونا التي تضم مواقع "مصراوي ويلاكورة والكونسلتو وشيفت" أنه في اعتقاده، تكمن الأزمة في عدم إدراك مسئولي النادي لقيمة الزمالك، قائلًا: "لاعب مُحترف انتهى عقده، ومن حقه أن يختار طريقه.. ونادي كبير، لا يتوقف على لاعب أو اثنين أو عشرة.. الطبيعي في زمن الاحتراف، أن يقول للاعبه: شيك هاند، وربنا يوفقك، وأنا الزمالك، وهفضل الزمالك، بك أو بدونك!".

وأشار الجلاد إلى أن إدارة الزمالك في زمن الكبار السابقين كانت سترسل زيزو مع "بوكيه ورد" إلى الأهلي، في إشارة لثقة الأندية الكبرى وعزة اسمها ومكانتها، مضيفًا: ولكان الناديان ترفعا عن المُكايدة المُتبادلة، وسادت الروح الرياضية الأجواء، لصالح الكرة المصرية وسمعة مصر الرياضية.

وتساءل: "احسبوها كده: كام ساعة فضائية وكام اجتماع، أُستهلكت في شكوى ودموع مجلس إدارة الزمالك، وردود الأهلاوية واتحاد الكرة ورابطة الأندية وغيرهم عليه؟!.. ماذا لو ترفعنا على هذه الفتنة، وانشغلنا في التخطيط وبذل الجهد لتطوير الزمالك من الداخل، وحل أزماته المالية والفنية، استعداداً لموسم جديد يُنافس فيه، ويحصد البطولات والألقاب؟!".

ووجه الجلاد رسالة لمجلس إدارة الزمالك قائلًا: "يا مجلس إدارة الزمالك.. يا حسين لبيب وأحمد سليمان وأحمد سالم: الرد بالعمل الجاد، والإدارة الاحترافية، وإسعاد الجماهير بالبطولات.. فالحرفنة ليست في الملعب فقط، وإنما الأهم حرفنة الإدارة!".