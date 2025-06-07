كتب- أحمد الجندي:

تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين، بخالص التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1446هـ.

وأشاد شيخ الأزهر بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن، مؤكداً حرص المملكة الدائم على توفير سبل الراحة والأمان للحجاج، وتيسير أداء المناسك في أجواء من السكينة والتآلف والإخاء.

كما دعا الله تعالى أن يحفظ المملكة وجميع بلاد المسلمين، وأن يديم عليهم نعمة الأمن والاستقرار والسلام.

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