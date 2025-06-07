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شيخ الأزهر يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بنجاح موسم الحج 1446هـ

10:07 م السبت 07 يونيو 2025

فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الش

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كتب- أحمد الجندي:

تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين، بخالص التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1446هـ.

وأشاد شيخ الأزهر بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن، مؤكداً حرص المملكة الدائم على توفير سبل الراحة والأمان للحجاج، وتيسير أداء المناسك في أجواء من السكينة والتآلف والإخاء.

كما دعا الله تعالى أن يحفظ المملكة وجميع بلاد المسلمين، وأن يديم عليهم نعمة الأمن والاستقرار والسلام.

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الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر مجلس حكماء المسلمين خادم الحرمين الشريفين موسم الحج
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