كتب- أحمد جمعة:

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، استمرار انعقاد غرفة الطوارئ والأزمات بالمقر الرئيسي للهيئة وفروعها على مدار الساعة، لضمان الجاهزية الكاملة والاستجابة الفورية لأي طارئ، وذلك بالتنسيق الكامل مع الغرفة المركزية لوزارة الصحة والسكان، وغرف الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بالمحافظات، وهيئة الإسعاف المصرية.

يأتي ذلك؛ في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ خطة الهيئة العامة للرعاية الصحية لتأمين الخدمات الطبية بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكد الدكتور أحمد السبكي استمرار الجولات الميدانية المكثفة للقيادات والفرق الإشرافية بالهيئة، لمتابعة انتظام سير العمل بالمنشآت الصحية خلال العيد، والاطمئنان على تقديم أعلى مستوى من الخدمات والرعاية الصحية للمرضى، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال داخل المجمعات الطبية والمستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة.

وأضاف رئيس الهيئة أن المجمعات الطبية والمستشفيات ووحدات ومراكز طب الأسرة التابعة للهيئة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس) تعمل خلال إجازة العيد، مع تكثيف تواجد الأطقم الطبية في أقسام الطوارئ والرعاية الحرجة، ورفع درجة استعداد فرق الانتشار الطبي السريع للتدخل الفوري عند الحاجة.

وأشار إلى تعزيز التنسيق بين أفرع الهيئة بالمحافظات لضمان سرعة الاستجابة وتقديم الدعم عند الحاجة، مع تواجد فرق رضاء المنتفعين داخل المنشآت الصحية، ومتابعة جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي على أن الهيئة تواصل جهودها خلال العيد لضمان تقديم خدمات صحية آمنة ومتميزة، من خلال منظومة طبية متكاملة تعمل وفق أعلى معايير الجودة وسرعة الاستجابة، بما يضمن أمن وسلامة المواطنين خلال احتفالات العيد.

وتشمل خطة التأمين الطبي التي تنفذها الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال أيام العيد رفع درجة الاستعداد في 307 منشآت صحية، منها 38 مستشفى و269 مركزًا ووحدة طب أسرة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، مع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والفرق الطبية المؤهلة، لضمان أفضل خدمة صحية ممكنة للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

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