كتب- محمد شاكر:

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، حفلين فنيين بمحافظتي القاهرة والجيزة بالمجان، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بعيد الأضحى المبارك.

تنفذ الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية بإشراف الفنان أحمد الشافعي، وتبدأ يوم الاثنين 9 يونيو، مع حفل فني لفرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي، بالمتحف القومي للحضارة المصرية في الثامنة مساءً.

وتقدم الفرقة خلاله عددا من الأغاني التراثية، بجانب فاصل موسيقى، وفقرات عزف منفرد على الآلات الشعبية، بقيادة منال إبراهيم.

كما تشهد الفعاليات عرضا فنيا لفرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية، في الثامنة مساء الثلاثاء 10 يونيو، بنادي مدينة 6 أكتوبر الرياضي، يشمل باقة من الأغاني الطربية، بقيادة المايسترو أحمد شوقي الأشقر.

يأتي ذلك ضمن برنامج حافل أعدته الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالقاهرة والمحافظات احتفالا بعيد الأضحى المبارك، يتضمن حفلات موسيقى عربية وفنون شعبية، وعروض مسرحية تقدم بالمجان للجمهور على مدار أيام العيد، بالإضافة إلى المسابقات الترفيهية والثقافية والأنشطة المخصصة للأطفال، والأفلام الجديدة من أفلام موسم العيد والمقدمة بعدد من قصور ومراكز الثقافة في 16 محافظة من خلال مشروع "سينما الشعب"، بسعر موحد ومخفض 40 جنيها للتذكرة. والفعاليات المنفذة بدءا من ثان أيام العيد، ضمن المشروع الثقافي بالمناطق الجديدة الآمنة بالقاهرة، وذلك في أحياء: "الأسمرات، أهالينا، الخيالة، المحروسة، حدائق أكتوبر، ومعا".

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