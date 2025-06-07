هل سترتفع أسعار الدواجن والبيض بالأسواق بعد انتهاء عيد الأضحى 2025؟

كتب- عمرو صالح:

شهدت أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة استقرارا ملحوظا بمختلف أسواق محافظات الجمهورية بعد قفزات متتالية على مدار عام ونصف.

ورجح البعض أن ذلك يرجع لعزوف المواطنين عن شراء الدواجن خلال الفترة الأخيرة والإقدام على شراء أضحيات عيد الأضحى المبارك 2025، مما تسبب في زيادة المعروض منها بمختلف الأسواق.

وتساءل البعض هل سترتفع أسعار الدواجن والبيض بعد انتهاء العيد؟.

ومن جانبه قال ماهر النسيم عضو اتحاد منتجي الدواجن وبيض المائدة: إن أسعار البيض خلال الأشهر الأخيرة شهدت استقرارا كبيراً، وربما انخفضت في بعض الأحيان وذلك بعد أن توافرت الأعلاف بالأسواق مما شجع المربين على ملء عنابرهم .

وأوضح نسيم في تصريحات خاصة لمصراوي، أن سعر طبق بيض المائدة من المزرعة يتراوح ما بين 115:110 جنيه حسب نوع البيض (أبيض أو أحمر) والمزرعة، مشيرا إلى أن هناك استقرارا في الأسعار وربما تتجه نحو الانخفاض خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل قال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن: إن أسعار الدواجن شهدت استقرارا بمختلف أسواق الجمهورية خلال الأشهر الأخيرة، وذلك بعد أن نجحت الدولة في القضاء على أزمة الأعلاف التي كانت قد تسببت في ارتفاع الأسعار خلال الفترات الماضية.

وأوضح السيد خلال تصريحات خاصة لمصراوي، أنه من المتوقع أن تشهد أسعار الدواجن زيادة طفيفة بعد شهر من انتهاء إجازة العيد موضحا أن معظم المواطنين خلال الفترة الحالية سيكون لديهم وفرة من لحوم الأضاحي بمنازلهم مما يتسبب في عزوفهم عن شراء الدواجن.

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