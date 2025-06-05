الري: خطة طوارئ شاملة لمواجهة فترة أقصى الاحتياجات المائية بعيد الأضحى

كتب- محمد أبو بكر:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة استعدادات وجهوزية أجهزة الوزارة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، والاطمئنان على حالة المنظومة المائية، التي تشهد حاليًا فترة "أقصى الاحتياجات" المائية في مختلف المحافظات.

وأكد الدكتور سويلم أن عطلة العيد تتزامن مع واحدة من أهم الفترات في السنة من حيث الطلب على المياه، حيث تُبذل جهود مكثفة من قِبل العاملين في قطاعات الري، لضمان وصول التصرفات المائية المطلوبة، وذلك عبر تنفيذ أعمال تطهير الترع والمصارف، ومتابعة صيانة محطات الرفع والمنشآت الحيوية بالتنسيق مع وزارة الزراعة وروابط مستخدمي المياه لضمان تطهير المساقي الخصوصية من قِبل المزارعين.

وشدد الوزير على رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة قطاعات الوزارة وتفعيل غرف الطوارئ بالمحافظات، مع التأكيد على استمرار التواصل المباشر بين القيادات والجهات التنفيذية طوال فترة الإجازة، واتخاذ إجراءات استباقية للتعامل مع أي طارئ قد يهدد انتظام المنظومة المائية.

كما وجه سويلم كلًا من مصلحة الري وهيئة الصرف بمراجعة أوامر التطهيرات المتأخرة، وسرعة إنهاء الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية والتعاقدية تجاه المقاولين المتقاعسين، حفاظًا على كفاءة الأعمال المنفذة.

وفي سياق متصل، كلف الوزير هيئة الصرف بموافاة قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بخطط التطهيرات والمعايير التي يتم على أساسها إصدار الأوامر، كما شدد على ضرورة متابعة التطهيرات في مصرف شريشرا بمحافظة البحيرة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تجاه المقاول المسؤول عن التأخير.

كما طالب الوزير بسرعة إنجاز خطة التطهيرات في نطاق الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة البحيرة خلال فترة زمنية محددة، على أن يتم رفع تقارير دورية بشأن نسب التنفيذ والمستهدفات الفعلية.

واختتم الدكتور سويلم توجيهاته بالتأكيد على قيام رؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات بمعاينة المساقي الخصوصية ميدانيًا، للوقوف على مدى تطهيرها على الطبيعة، وتقديم تقرير مصور مفصل عن نسب التنفيذ، بما يسمح لوزارتي الري والزراعة باتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه المزارعين غير الملتزمين.

وأنهى وزير الري الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار المتابعة اليومية خلال عطلة العيد، قائلاً: "كل عام ومصر والمصريون بخير، ونعمل جميعًا لضمان وصول المياه إلى كل فدان بأعلى كفاءة ممكنة".

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