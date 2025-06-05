قصور الثقافة تطلق احتفالات عيد الأضحى بالقاهرة الكبرى

كتب- محمد شاكر:

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية بمحافظات إقليم القاهرة الكبرى، وذلك ضمن احتفالات وزارة الثقافة بعيد الأضحى المبارك، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة،

تنفذ الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، من خلال إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وتقدم بالمجان، وتتنوع ما بين عروض الموسيقى العربية والفنون الشعبية، المسابقات الترفيهية والثقافية، الأمسيات الشعرية، وأفلام سينما الشعب.

تبدأ الفعاليات من القليوبية، مع احتفالية فنية يوم السبت 7 يونيو، بمركز شباب سنديون، في تمام السادسة مساءً، وتتضمن عرضا فنيا لفريق كورال بيت ثقافة سنديون، وفقرات استعراضية، فواصل من أوبريت الليلة الكبيرة، وعروض الأراجوز.

كما يشهد كل من مركز شباب قها، مركز شباب مشتهر، وبيت ثقافة أبو زعبل، في اليوم ذاته، عروضا فنية للأطفال ومسابقات ترفيهية وثقافية، بجانب ورش فنية بمشاركة نخبة من الفنانين التشكيليين.

وتنتقل الفعاليات إلى قصر ثقافة القناطر، يوم الأحد 8 يونيو، حيث يشهد احتفالية في السابعة مساءً، تتضمن عرض موسيقى عربية، وورشة فنية ولقاء شعريا.

وفي محافظة بني سويف، تُقام احتفالية بقصر ثقافة بني سويف، يوم 8 يونيو في السابعة مساءً، تشمل عروضا فنية ومسرح عرائس وورشة فنية للأطفال.

وفي الفيوم، يستقبل نادي المحافظة يوم الاثنين 9 يونيو، احتفالية تتضمن عرض موسيقى عربية، مسرح عرائس، وفقرة رسم على الوجه، وذلك في الثامنة مساءً.

وفي التوقيت نفسه، تشهد مكتبة البحر الأعظم، بالجيزة، عرض مسرح عرائس، بجانب فقرة التنورة المميزة.

كما تشهد محافظة القاهرة، احتفاليتين، يوم الاثنين، الأولى في الخامسة مساءً بقصر ثقافة المطرية، والثانية بقصر ثقافة روض الفرج في السادسة مساءً، ويُحييها فرقة القاهرة للإنشاد الديني.

كما تطرح الهيئة أفلام عيد الأضحى المبارك، ضمن مشروع سينما الشعب، بكل من قصر ثقافة روض الفرج، قصر السينما بجاردن سيتي، قصر ثقافة القناطر الخيرية، مكتبة البحر الأعظم، وقصر ثقافة ببا، وذلك بسعر موحد ومخفض 40 جنيها للتذكرة، وتقام الحفلات طوال أيام العيد، بدءا من العاشرة صباحا، حتى الثانية عشرة منتصف الليل.