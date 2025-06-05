مفتي الجمهورية يحسم جدل حكم صلاة العيد للنساء في الشارع

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، إنه لا مانع من خروج النساء لأداء صلاة العيد في الساحات، بشرط التزامهن بالضوابط الشرعية وعدم الاختلاط بالرجال خلال الصلاة، مؤكدًا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء الخروج لصلاة العيد.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، أن الوقوف بجانب الرجال في الساحات يتنافى مع الآداب والضوابط العامة، وكذلك مع صحة الصلاة، مشيرًا إلى أن مشاهدة رجل بجانب امرأة وعكسه يعد خروجًا عن الضوابط الشرعية.

وختم مفتي الجمهورية بالتأكيد على أنه لا مانع من الصلاة في الساحات للنساء طالما كان الالتزام كاملاً بالآداب الشرعية ومنع الاختلاط بين الرجال والنساء.

وتابع: أحيانًا كنا نشاهد في بعض الساحات رجل بجوار امرأة وامرأة بجوار رجل وهذا خروج عن الضوابط والأداب العام، ولا مانع من الصلاة متى كانت المرأة ملتزمة بالأداب الشرعية ولا اختلاط بين الرجال والنساء.

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