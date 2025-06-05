كتب- محمد أبو بكر:

أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع مؤسسة "شجرة توت"، عن إطلاق موقع إلكتروني خاص لحجز تذاكر حضور والمشاركة في أول منصة ومركز للفنون الدامجة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المخصصة للفنانين من ذوي الإعاقة.

ويأتي ذلك بالتعاون مع شركة "Zigzag" المتخصصة في إدارة الفعاليات، وبالشراكة مع الحرم اليوناني (The GrEEK Campus)، حيث يستضيف الحدث تحت عنوان "القدرة على الفن - Artability HUB".

يُعقد الحدث في الحرم اليوناني بوسط القاهرة يومي 13 و14 يونيو المقبل، من الساعة 12 ظهرًا وحتى 7:30 مساءً، ويهدف إلى دعم وتشجيع دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الفنون والثقافة.

للحجز والمشاركة، يمكن زيارة الرابط التالي، من هنا.

ويُتاح للإعلاميين والصحفيين الدخول مجانًا، مع ضرورة التنسيق مع المسؤولين الإعلاميين في المجلس ومؤسسة "شجرة توت" عبر الأرقام التالية:

محمد محمود سري، المسؤول الإعلامي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، هاتف: 01145247260

رغدة الشلودي (مؤسسة شجرة توت)، البريد الإلكتروني: raghda.mulbtree@gmail.com

ديانا جرجس (مؤسسة شجرة توت)، البريد الإلكتروني: mulbtree@gmail.com

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