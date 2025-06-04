تشخيص وعلاج 37 ألف رأس ماشية وتلقيح أكثر من 42 ألفًا -صور

كتب- أحمد السعداوي:

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية في مجال الرعاية التناسلية للماشية والتحسين الوراثي للثروة الحيوانية خلال شهر مايو الماضي؛ حيث تم تشخيص وعلاج أكثر من 37 ألف رأس، وتلقيح أكثر من 42 ألفًا من الجاموس والأبقار.

وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وحرص الوزارة على تعزيز التنمية المستدامة للثروة الحيوانية، والاستمرار في تطوير وتطبيق أحدث الأساليب العلمية لتحسين الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي.

ولفت الأقنص إلى أن هذه الجهود تستهدف رفع كفاءة الثروة الحيوانية وتحسين السلالات؛ مما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية.

وأشار الأقنص إلى أنه تم تشخيص الحمل لنحو 14855 رأسًا من بينهم: 7533 أبقارًا، و3202 جاموس، و4120 من الأغنام والماعز، وتم أيضًا علاج مسببات ضعف الخصوبة في إناث الحيوانات لنحو 17054 رأسًا، شملت شيوعًا صامتًا، وشيوعًا متكررًا، والتهابات رحمية، وخمول المبايض، وتحوصل مبايض، وسوء تغذية.. وغيرها، فضلًا عن علاج أمراض الضرع لعدد 3020 رأسًا، شملت: 1896 أبقارًا، و1008 جاموس، و116 من الأغنام والماعز.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية أنه تم أيضًا علاج 437 حيوانًا من أمراض حديثي الولادة: أمراض الجهاز التنفسي والهضمي، حالات جراحية، نقص غذائي، أمراض معدية، كما تم علاج أمراض الولادة ومضاعفاتها لنحو 2256 رأسًا، شملت: التهابًا رحميًّا، وحمى النفاس، واحتباس المشيمة، وولادة عسرة، وانقلابًا رحميًّا ومهبليًّا.. وغيرها.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه تم تنفيذ التلقيح الاصطناعي لنحو: 42782 رأسًا تشمل: 35531 من الأبقار، و7251 من الجاموس؛ حيث تم تقديم خدمة التلقيح الاصطناعي من خلال 1586 نقطة؛ منها: 766 نقطة قديمة، و596 نقطة ضمن مشروع التحسين الوراثي، فضلًا عن 224 نقطة تم تشغيلها ضمن مبادرة "حياة كريمة"، لافتًا إلى أن هناك أيضًا 88 نقطة تحت الاستلام والتشغيل.

وأوضح الأقنص أنه تم شراء عدد 4 طلائق لمركز التلقيح الاصطناعي بالعباسية؛ من بينها: 2 طلوقة بقري هولشتين، وطلوقة جاموسي إيطالي، فضلًا عن طلوقة جاموسي محلي؛ بهدف تعزيز قدرات المركز في إنتاج قصيبات سائل منوي مجمد من طلائق ذات صفات وراثية عالية، مشيرًا إلى أنه تم إنتاج نحو 47140 جرعة سائل منوي مجمد للأبقار والجاموس من مركزَي العباسية وبني سويف.

وتابع رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بأنه تم توزيع نحو 57787 جرعة من مركزي العباسية وبني سويف على نقاط التلقيح لتعزيز القدرات الإنتاجية، وتم استلام وفحص 7700 قصيبة من السائل المنوي المجمد المستورد من خلال رسالة واحدة؛ شملت: 500 قصيبة للأبقار، و7200 قصيبة للجاموس.