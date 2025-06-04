بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويناقش الاجتماع عددًا من الملفات المهمة، فى مقدمتها متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف القطاعات، إلى جانب الوقوف على تطورات المشروعات القومية الجارية، ومتابعة جهود ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة قبل عيد الأضحى المبارك ؟

كما يتناول المجلس في اجتماعه اليوم تقارير عدد من الوزارات بشأن الأداء التنفيذي، إلى جانب عرض مستجدات الوضع الاقتصادي، ونتائج جولات بعض الوزراء في المحافظات المختلفة.

ومن المنتظر أن يصدر عن الاجتماع عدد من القرارات التي تهم المواطنين، خاصة في ضوء ما يشهده الشارع المصري من تطورات على المستويين الاقتصادي والخدمي.

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