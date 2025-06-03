تكريمًا لمسيرتها الفنية: وزير الثقافة نطلق جائزة باسم سميحة أيوب

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن رحيل الفنانة القديرة سميحة أيوب يمثل خسارة كبيرة للساحة الفنية والثقافية في مصر والعالم العربي. وأشار إلى أنها كانت نموذجًا للفنانة الوطنية المخلصة وذات التأثير العميق إنسانيًا وفنيًا.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر"، قال وزير الثقافة: "الفقد عظيم، والكلمات لا تكفي للتعبير عن مشاعرنا تجاه رحيل قامة بحجم سميحة أيوب. كانت مثالًا للفنانة التي تعطي بلا حدود، ووجودها بيننا كان مصدر أنس واعتزاز".

وأوضح أن سميحة أيوب كانت قيمة إنسانية وفنية راقية، أثرت الأجيال بأعمالها الرفيعة، وقدمت لمصر والوطن العربي فنًا مرموقًا ومحتوى هادفًا، وكانت لها لمسة فنية.

أشار وزير الثقافة إلى أن الوزارة تستعد لتكريم الراحلة بما يليق بمكانتها، قائلاً: "عطاؤها سيبقى مستمرًا، وسنقوم بتكريمها في فعالياتنا المقبلة، لا سيما خلال مهرجان المسرح القومي الذي نستعد له الآن مع الفنان محمد رياض".

وكشف الوزير عن توجه رسمي لإطلاق جائزة تحمل اسمها، مضيفًا: "ندرس حاليًا تدشين جائزة باسم سميحة أيوب ضمن مهرجانات المسرح في الدولة المصرية، تقديرًا لعطائها الكبير، ولتظل سيرتها وإبداعها مصدر إلهام للأجيال القادمة".