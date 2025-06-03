كتب - محمد سامي:

عاد إلى أرض الوطن الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والوفد المرافق له، عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى دولة رواندا، حيث أُجريت له مراسم استقبال رسمية، وتم استعراض حرس الشرف، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

والتقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول مبارك موجانجا، رئيس أركان قوات الدفاع الرواندي، وتناول اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وترأس رئيسا أركان البلدين الجلسة الختامية للاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري المصرية - الرواندية، وأشادا بجهود أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة من الجانبين، وما توصلت إليه من نتائج في مختلف المجالات العسكرية، بما يسهم في نقل وتبادل الخبرات، ويدعم جهود الأمن والاستقرار على مستوى القارة الإفريقية.

وقام رئيسا أركان البلدين بالتوقيع على محضر الجلسة الختامية للجنة، مؤكدين أهمية فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين القوات المسلحة في كلا البلدين.

وعلى هامش الزيارة، قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بزيارة النصب التذكاري لضحايا الإبادة الجماعية في دولة رواندا، ووضع إكليلًا من الزهور تخليدًا لذكراهم، في تقليد راسخ يعكس عمق الروابط التاريخية بين مصر ورواندا.