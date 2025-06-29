حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.. أجواء شديدة الحرارة ورطوبة

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الأحد الموافق 29 يونيو 2025 على مختلف الأنحاء.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إنه يوجد استقرار في الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة مع أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 37 درجة.

وأضافت الهيئة، أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (3:2) درجات مئوية.

كما يوجد اضطراب في الملاحة البحرية على شواطئ (مطروح - الإسكندرية - العلمين - البحيرة - كفرالشيخ - الدقهلية - دمياط)، وارتفاع الموج من (3-4) أمتار، بجانب نشاط للرياح على أغلب الأنحاء.

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