بسبب منخفض الهند الموسمي.. تحذير ونصيحة من الأرصاد بشأن طقس الأحد

كتبت- داليا الظنيني:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ارتفعت حاليًا بمقدار درجتين فوق المعدل الطبيعي، مشيرة إلى أن القاهرة سجلت اليوم 37 درجة مئوية، مع توقع استمرار الارتفاع غدًا الأحد.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على "القاهرة والناس"، أوضحت غانم أن منخفض الهند الموسمي هو العامل الأساسي وراء هذا الارتفاع، مدعومًا بارتفاع نسب الرطوبة، مما يعزز الشعور بالحرارة رغم الأرقام المسجلة.

وأشارت إلى أن الحرارة العظمى ستنخفض يوم الإثنين إلى 36 درجة في القاهرة، بينما ستظل المناطق الداخلية حارة، والساحلية أقل تأثرًا بفعل البحر.

وأكدت أن نسب الرطوبة سترتفع ليلًا، مما يزيد الإحساس بالحرارة في الأماكن المغلقة ذات التهوية الضعيفة، مضيفًا أن الرياح المسائية ستخفف من حدة الطقس مع حلول الليل.

وأضافت أن ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط (3-4 أمتار) قد يعطل الملاحة، ناصحًا الصيادين والمواطنين بالحذر.

وأوضحت أن التعرض لأشعة الشمس بين الساعة 12 ظهرًا و3 عصرًا ينبغي تجنبه، مشيرًا إلى ضرورة ارتداء قبعات ونظارات شمسية وشرب الماء بكثرة لتجنب الإجهاد الحراري، مشددة على أهمية الالتزام بهذه الإرشادات لضمان سلامة الجميع وسط الظروف الجوية الحالية.