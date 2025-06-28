كتب- محمد نصار:

أكد الدكتور مصطفى عبد الجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في ملف الاكتفاء الذاتي من السكر، أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة للأمن الغذائي الوطني.

وأوضح "عبد الجواد"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "النيل للأخبار"، اليوم السبت، أن نسبة الاكتفاء الذاتي من السكر في مصر وصلت حاليًا إلى نحو 90%، مشيرًا إلى أن هذه النسبة مرشحة للزيادة خلال العام القادم لتصل إلى 100%، مع بدء تشغيل مصنع شركة القناة للسكر بكامل طاقته الإنتاجية.

وأضاف رئيس مجلس المحاصيل السكرية، أن هذه الطفرة في الإنتاج تأتي نتيجة لتبني الدولة خططًا طموحة لدعم زراعة وصناعة السكر في مصر، وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي لتقليل الفجوة الاستيرادية.

وأشار "عبد الجواد"، إلى أن هناك خطة مستقبلية لإنشاء مصنع جديد في منطقة الضبعة، الأمر الذي سيساهم في تحقيق فائض من الإنتاج يمكن تصديره إلى الأسواق الخارجية، موضحًا أن هذه الخطوة ستنقل مصر من مرحلة الاكتفاء الذاتي إلى مرحلة تصدير السكر، وهو ما يعزز من مكانة القطاع الزراعي والصناعي في دعم الاقتصاد الوطني.

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