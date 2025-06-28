كتب- حسن مرسي:

وجه المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ ورئيس حزب الوفد الأسبق، رسالة طمأنة إلى المواطنين بشأن الجدل الدائر حول قانون الإيجار القديم، مؤكداً أن أي تشريع سيصدر بشأنه سيكون في إطار الضوابط الدستورية والقانونية الصارمة

في تصريحات لبرنامج "الطريق إلى البرلمان"، مع الكاتب الصحفي محمد سامي عبر منصات "مصراوي".

وقال أبو شقة، في رده على سؤال حول نصيحته لمجلس النواب بخصوص "معضلة" قانون الإيجار القديم والاشتباك الذي يدور حوله: "أنا بطمن الناس وبقول لهم لا تسمعوا ولا تتسمعوا إلى آراء خارج الأطر الرسمية"، مؤكدًا: "لا يمكن بأي حال من الأحوال لهذا المجلس الذي يمثل الشعب أن يصدر قانون إلا في نطاق الضوابط الدستورية والضوابط القانونية".

وأشار وكيل مجلس الشيوخ ورئيس حزب الوفد الأسبق، إلى أن القانون لا ينحاز لأي طرف سواء كان المالك أو المستأجر، بل يتضمن أساس مشروعية القاعدة القانونية والقواعد العامة المجردة.

وأضاف: "ما فيش حاجة اسمها قانون بيصدر لمصلحة هذا أو ذاك، القانون يصدر للمصلحة العامة ويتغير طبقًا للمصلحة العامة، وإلا فقد شرعيته في أن يكون قانونًا".

وشدد أبو شقة على أن مصر دولة مؤسسات وقانون، وأن أي قانون يصدر يمر بضمانات دستورية وقانونية، لافتًا إلى أن "هناك محكمة دستورية عليا لما نكون أمام قانون وفي شبهة بتقول يعني في مسائل مش زي الناس ما تظن".

وأكد أن القانون له ضوابط في المادة 121 من الدستور، التي تحدد كيفية تقديم مشروع القانون، مناقشته، وإصداره.

كما أشار أبو شقة إلى أن "لرئيس الجمهورية الحق وفقًا للنصوص الدستورية أن يعترض على أي قانون أو يرفض التصديق عليه أو يعيده للمجلسين".

الطريق إلى البرلمان

انطلق مؤخرًا برنامج "الطريق إلى البرلمان"، من إنتاج مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، وتقديم الكاتب الصحفي محمد سامي.

ويعرض البرنامج على منصات موقع "مصراوي"، وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ويُعنى البرنامج بتغطية البرلمان بغرفتَيه (مجلس الشيوخ ومجلس النواب)، ويكشف من خلاله كواليس الدوائر الانتخابية.

ويستضيف برنامج "الطريق إلى البرلمان" شخصيات برلمانية بارزة، بالإضافة إلى قراءة في النظام الانتخابي والدوائر المشتعلة.