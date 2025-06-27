بالصور.. نقيب المحامين يفتتح قاعة أفراح نادي المحامين بالفيوم

كتب- عمرو صالح:

افتتح عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أعمال تطوير نادي المحامين بالفيوم، وذلك بعد إعادة تأثيثه وتجديده بما يليق بالمحامين.

تضمنت أعمال التطوير قاعة الأفراح التي جرى صيانتها وتأثيثها بأحدث التجهيزات، بالإضافة إلى تطوير الكافيتريا، وإنشاء حمام سباحة، ومنطقة ترفيه مخصصة للأطفال.

وشملت التحسينات كذلك طلاء المبنى بالكامل وتغيير البنية التحتية للنادي، بما في ذلك استبدال شبكات الصرف الصحي وكافة أسلاك الكهرباء. يأتي هذا في إطار حرص النقيب العام على تطوير أندية المحامين وتجهيزها بالشكل الأمثل.

يولي عبد الحليم علام أهمية كبيرة لملف تطوير أندية المحامين واستحداث المزيد منها، نظرًا لدورها الحيوي في تعزيز الروابط الاجتماعية بين زملاء المهنة، وكونها متنفسًا للمحامين وأسرهم، فضلاً عن إضافة أصول عقارية جديدة إلى نقابة المحامين.

حضر الافتتاح كلاً من محمود الداخلي، الأمين العام لنقابة المحامين، و محمد الكسار، وكيل نقابة المحامين، و ممدوح عبد العال، عضو مجلس النقابة العامة، وحازم طه، نقيب محامين الفيوم، وأعضاء المجلس الفرعي.

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