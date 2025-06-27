كتبت- نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته بخالص التهاني إلى زينة توكل عضوة المجلس بمناسبة صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيينها مديرة تنفيذية لصندوق "قادرون باختلاف".

وأعربت المستشارة أمل عمار عن بالغ سعادتها بهذا القرار المهم لدعم حقوق وتمكين الأشخاص ذوي الهمم وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في مختلف مجالات الحياة مؤكدة أنه تكريم مستحق لشخصية وطنية متميزة أثبتت حضورها الفاعل وجهودها المشهودة في مجال العمل العام، وخدمة قضايا المرأة وذوي الإعاقة.

كما أعربت عن ثقتها الكاملة في قدرة الأستاذة زينة توكل على إحداث نقلة نوعية في إدارة الصندوق وبناء سياسات أكثر شمولاً وإنصافًا متمنية لها كل التوفيق والنجاح في هذه المهمة الوطنية الجديدة.