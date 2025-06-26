العمل تسلم 16 عقد عمل لذوي الهمم بالقاهرة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، اليوم الخميس، عن تسليم 16 عقد عمل جديد لذوي الهمم من أبناء محافظة القاهرة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات محمد جبران، وزير العمل، إلى المديريات بالمحافظات، بدمج ذوي القدرات الخاصة في سوق العمل.

وقال السيد الشرقاوي، مدير مديرية عمل القاهرة، إن هذه العقود تم توفيرها من خلال مكتب عمل غرب القاهرة، بالتعاون مع بنك المصرف المتحد، بهدف تمكين هؤلاء الشباب من الحصول على فرص عمل حقيقية.

وأوضح الشرقاوي أن مديريات العمل ومكاتبها المنتشرة على مستوى الجمهورية تواصل جهودها في التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل مناسبة، وتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بذوي الإعاقة.

وأضاف أن المديرية تتابع تنفيذ توجيهات معالي وزير العمل، التي تنص على متابعة فرص العمل قبل تسليمها وأثناء التنفيذ وبعد تسلم الشباب للوظائف، لضمان مصداقيتها والتحقق من بيئة العمل وشروطها بما يضمن الكرامة الإنسانية للعاملين.

وشارك في تسليم العقود من جانب مديرية العمل كل من: أحمد هنيدي، وصفاء ربيع، وإيمان فرج. كما حضر من قيادات المصرف المتحد عدد من المسؤولين بقطاعي الموارد البشرية والقانوني، وهم: فهمي رمضان، وعادل عبد الودود، والدكتور عبد المنعم بدوي، وأحمد السيد، وأحمد شلقامي، ومحمد سعد.