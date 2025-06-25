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تخصيص أراض بـ3 محافظات.. قرارات جديدة لمجلس الوزراء

05:06 م الأربعاء 25 يونيو 2025

مجلس الوزراء

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كتب- محمد سامي:
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 9.77 فدان، من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية الظهير الصحراوي الشرقي، بمركز المنيا، لصالح محافظة المنيا، لاستخدامها في إقامة كسارة للتعامل مع مُخلفات البناء والهدم، وفقاً لتكليفات القيادة السياسية بتخصيص قطع الأراضي اللازمة لهذا الغرض داخل نطاق المحافظات.


كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة نحو 18.5 ألف فدان، ناحية طريق وادي النطرون/ العلمين، لصالح محافظة البحيرة، لاستخدامها في تنفيذ عددٍ من المشروعات التنموية.


ووافق مجلس الوزراء على استصدار قرار بتخصيص مساحة نحو 3687 م2 من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية مركز ومدينة بنها، بمحافظة القليوبية، لاستخدامها في تنفيذ المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، والذي يهدُف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الحيوية المُشتقة من البلازما، من خلال إنشاء مراكز بمحافظات الجمهورية لتجميع البلازما وتصنيع هذه الأدوية محليًا، وتجهيزها وفقًا للمعايير العالمية.



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مجلس الوزراء الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة
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