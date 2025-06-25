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رئيس غرفة التطوير العقاري: نطالب بقانون ينظم البيع التشاركي

02:08 م الأربعاء 25 يونيو 2025

المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري

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كتب – محمد عبد الناصر:

أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ضرورة إصدار تشريع ينظم عمليات البيع التشاركي للعقارات من خلال البرامج والمواقع الإلكترونية، بما يضمن سلامة العملية الاستثمارية ويحفظ حقوق كافة الأطراف.

وأوضح شكري، خلال كلمته في مؤتمر "إنفستجيت"، أن البيع التشاركي متاح بالفعل في السوق المصري، لكن يتم تنفيذه حاليًا وفق أنظمة البيع التقليدية، دون وجود إطار تنظيمي خاص بالمنصات الرقمية أو برامج الشراء عن بُعد.

جلسة افتتاحية حول مستقبل السوق العقاري والاستثمار المشترك

جاء ذلك ضمن فعاليات الجلسة الأولى من المؤتمر بعنوان: "مشهد السوق وإطار الاستثمار"، والتي أدارها المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين.

وهدفت الجلسة إلى استكشاف مفاهيم الملكية الجزئية والبيع التشاركي، وطرح الرؤى حول حجم الطلب وفرص السوق، إلى جانب مناقشة الأطر القانونية والنماذج الاستثمارية، والاختلافات بين أصول العقارات السكنية والتجارية، بالإضافة إلى آليات السيولة والعوائد المتوقعة.

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غرفة التطوير العقاري المهندس طارق شكري قانون ينظم البيع التشاركي
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