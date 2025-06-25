حريق هائل في مخزن دهانات بالبراجيل.. وبيان من الجيزة بالتفاصيل- صور

كتب- محمد أبو بكر:

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أعمال السيطرة على حريق نشب بأحد المخازن الخاصة بالدهانات والبويات بمنطقة البراجيل التابعة لمركز ومدينة أوسيم، وذلك فور تلقي غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بلاغاً بوقوع الحريق.

وتابع " النجار" ميدانيًا جهود قوات الحماية المدنية التي توجهت إلى موقع الحادث للتعامل الفوري مع النيران ومحاصرتها، في ظل وجود مواد سريعة الاشتعال داخل المخزن مشيدًا بسرعة استجابة الأجهزة المعنية وفرق الإطفاء.

ووجه محافظ الجيزة بتكثيف أعمال التبريد لضمان عدم تجدد الاشتعال والتنسيق مع الجهات المختصة لمعاينة الموقع وتحديد أسباب الحريق، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار إلى أن المحافظة تتابع على مدار الساعة الموقف بالتنسيق مع مديرية الأمن وفرق الحماية المدنية، مشدداً على توفير الدعم الكامل للأجهزة المعنية للتعامل مع الحادث حتى الانتهاء الكامل من أعمال الإطفاء والتأمين والتبريد للموقع لافتاً أن الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات .

وأكد المحافظ أنه لا تهاون في تطبيق اشتراطات السلامة والحماية المدنية لاسيما في المنشآت التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال حفاظًا على سلامة المواطنين والممتلكات .

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