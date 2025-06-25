بمشاركة 35 شركة.. ملتقى توظيف وتدريب بهندسة المطرية

كتب - عمر صبري:

تنظم كلية الهندسة بالمطرية – جامعة حلوان ملتقى التوظيف والتدريب السنوي بمشاركة متميزة من أكثر من ٣٥ شركة ومكتب استشاري من كبرى الكيانات العاملة في مختلف التخصصات الهندسية، بهدف توفير عشرات الفرص التدريبية والتوظيفية لطلاب وخريجي الكلية.

ويُعد الملتقى منصة فعّالة للتواصل بين الطلاب وسوق العمل، حيث يشارك عدد كبير من الشركات المتخصصة في مجالات:

هندسة القوى الميكانيكية

التصميم الميكانيكي

هندسة السيارات

الهندسة المعمارية

الهندسة المدنية

كما يتضمن الحدث عددًا من المحاضرات التعريفية التي تقدمها الشركات المشاركة، والتي تسلط الضوء على الفرص المتاحة للخريجين وآليات التطور المهني داخل تلك المؤسسات.

ومن أبرز المشاركات في الملتقى، تشارك الهيئة الألمانية للتبادل العلمي (DAAD) بمحاضرة حول الخدمات التي توفرها للطلاب المصريين، بما في ذلك فرص التدريب في ألمانيا، ودعم مشروعات التخرج، والمشاركة في المسابقات الطلابية الدولية.

كما تشارك هذا العام كبرى المكاتب و الشركات في قطاع الهندسة المدنية و المعمارية حيث تشارك كلا من شركة دار الهندسة و شركة المقاولون العرب و تشارك في قطاع هندسة السيارات شركة النصر للسيارات و شركة مرسيدس و العديد من الشركات و الوكلاء

ويؤكد القائمون على الملتقى أن الحدث يأتي في إطار حرص الكلية على دعم طلابها وخريجيها، وفتح آفاق مهنية جديدة أمامهم من خلال تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.

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