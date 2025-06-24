رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد

كتب - نشأت علي:

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة العام الهجري الجديد 1447هـ.



جاء في نص برقية التهنئة: " بمناسبة العام الهجري الجديد، يسعدني بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب، أن أبعث إليكم بخالص التهنئة وأطيب الأمنيات، راجياً من الله سبحانه وتعالى أن يجعله عام خير وبركة عليكم وعلى جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ، وأن يكلل عملكم وجهدكم من أجل عزة مصر الغالية بالنجاح والتوفيق.. إنه نعم المولى، ونعم النصير."

وكل عام وأنتم بخير.