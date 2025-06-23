مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها من وإلى بعض مدن الخليج العربي مؤقتا

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلنت شركة مصر للطيران، تعليق رحلاتها الجوية من مطار القاهرة الدولي إلى عدد من مدن الخليج العربي والعكس، وذلك بشكل مؤقت، نتيجة التطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة وما ترتب عليها من إغلاق للمجال الجوي في بعض دول الخليج العربي.

وأكدت الشركة أن مركز العمليات المتكامل التابع لها يتابع الموقف على مدار الساعة، ويتم تقييم الوضع بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات المعنية، وستوافي عملاءها الكرام بأي مستجدات في حينها.

ودعت مصر للطيران جميع عملائها إلى مراجعة حجوزاتهم والتواصل مع الشركة من خلال مركز خدمة العملاء أو الموقع الإلكتروني الرسمي أو زيارة أقرب مكتب لمصر للطيران.

وأكدت الشركة أن سلامة الركاب وأطقم الطيران تظل في صدارة أولوياتها، وتعول على وعي وتعاون العملاء في ظل هذه الظروف الخارجة عن الإرادة.