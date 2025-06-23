إعلان

الجلسة الختامية| بالأرقام.. إنجازات مجلس الشيوخ في 5 أدوار انعقاد

03:49 م الإثنين 23 يونيو 2025

مجلس الشيوخ

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- نشأت علي:

استعرض مجلس الشيوخ، في جلسته الختامية من الفصل التشريعي الأول، اليوم الإثنين، إنجازات 5 أدوار انعقاد.

وكشف التقرير الذي أعدته الأمانة العامة عقد 186 جلسة عامة، وجلسة واحدة طارئة، بعدد ساعات عمل 488 ساعة، شهدت 6013 مداخلة.

وتضمن التقرير مناقشة 40 مشروع قانون، و93 طلب مناقشة عامة، و919 اقتراحًا برغبة، و18 دراسة برلمانية، و9 دراسات قياس الأثر التشريعي.

وعقدت اللجان النوعية 2947 اجتماعًا، وتم إصدار 1034 تقريرًا، و24 زيارة ميدانية، وبلغ عدد اجتماعات اللجنة العامة 16 اجتماعًا، وإصدار 24 تقريرًا برلمانيًّا.

وكشف التقرير عن استقبال 7 رؤساء دول، و35 رئيس برلمان، و6 رؤساء وزراء ونوابهم، فضلًا عن 8 زيارات ميدانية، والمشاركة في 79 مؤتمرًا دوليًّا، وتشكيل 14 لجنة صداقة برلمانية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الشيوخ إنجازات مجلس الشيوخ
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

هل وصل متحور كورونا الجديد إلى مصر؟.. الصحة العالمية توضح لمصراوي
انهيار عقار مكوّن من 3 طوابق في شبرا مصر
تراجع مفاجئ لسعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
توفيق عكاشة يفجر مفاجأة: مصر ستحكم العالم.. ومجدي الجلاد يرد :"هو أنت مخاوي؟"