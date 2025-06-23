الجلسة الختامية| بالأرقام.. إنجازات مجلس الشيوخ في 5 أدوار انعقاد

كتب- نشأت علي:

استعرض مجلس الشيوخ، في جلسته الختامية من الفصل التشريعي الأول، اليوم الإثنين، إنجازات 5 أدوار انعقاد.

وكشف التقرير الذي أعدته الأمانة العامة عقد 186 جلسة عامة، وجلسة واحدة طارئة، بعدد ساعات عمل 488 ساعة، شهدت 6013 مداخلة.

وتضمن التقرير مناقشة 40 مشروع قانون، و93 طلب مناقشة عامة، و919 اقتراحًا برغبة، و18 دراسة برلمانية، و9 دراسات قياس الأثر التشريعي.

وعقدت اللجان النوعية 2947 اجتماعًا، وتم إصدار 1034 تقريرًا، و24 زيارة ميدانية، وبلغ عدد اجتماعات اللجنة العامة 16 اجتماعًا، وإصدار 24 تقريرًا برلمانيًّا.

وكشف التقرير عن استقبال 7 رؤساء دول، و35 رئيس برلمان، و6 رؤساء وزراء ونوابهم، فضلًا عن 8 زيارات ميدانية، والمشاركة في 79 مؤتمرًا دوليًّا، وتشكيل 14 لجنة صداقة برلمانية.