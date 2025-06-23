وزير الثقافة ومحافظ شمال سيناء يفتتحان بيت ثقافة قاطية ببئر العبد

كتب- محمد شاكر:

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، بيت ثقافة قاطية بمركز بئر العبد، بعد تطويره ورفع كفاءته، حيث عكفت الوزارة على إحلاله وتجديده بعد أن تم تدميره على يد الإرهاب الغاشم في سيناء.

وذلك ضمن احتفالات وزارة الثقافة بذكرى ثورة 30 يونيو.

شهد الافتتاح اللواء خالد اللبان، مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، والكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، وعدد من شيوخ وعواقل سيناء، وقيادات العمل الثقافي والتنفيذي بالمحافظة.

يأتي هذا الافتتاح في إطار استراتيجية وزارة الثقافة الرامية إلى ترسيخ العدالة الثقافية، وتعزيز وصول المنتج الثقافي إلى مختلف ربوع الوطن، ولا سيما في المناطق الحدودية والنائية، بما يتسق مع أهداف الجمهورية الجديدة

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، أن افتتاح بيت ثقافة قاطية في هذا التوقيت ومن قلب سيناء العزيزة يحمل رسالة بالغة الأهمية، مفادها أن الثقافة هي حجر الزاوية في عملية التنمية الشاملة، وأن ما نشهده اليوم يمثل تجسيدًا واقعيًا للعدالة الثقافية التي تسعى الوزارة إلى ترسيخها، وأن الوزارة تواصل العمل على نشر الثقافة والمعرفة، وترسيخ الهوية الوطنية، وتعزيز قيم الانتماء، وصناعة وعي مجتمعي مستنير.

ووجّه وزير الثقافة، بتشغيل بيت الثقافة على فترتين صباحية ومسائية، لضمان تقديم خدماته لأكبر عدد ممكن من أبناء القرية والقرى المجاورة، كما وجّه باستضافة أكبر عدد ممكن من أطفال شمال سيناء في فعاليات "ملتقى أهل مصر"، مع تخصيص أحد ملتقيات المبادرة لأطفال المحافظة، بما يُسهم في دمجهم ثقافيًا وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة الوطنية.

من جانبه، أكد اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن للثقافة دورًا جوهريًا في ترسيخ قيم الانتماء الوطني وتعزيز الوعي المجتمعي، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المبادرات والأنشطة الثقافية التي تنفذها وزارة الثقافة، وتعمل على توفير بيئة مواتية لعمل المؤسسات الثقافية بمختلف مدن ومراكز شمال سيناء.

وأوضح المحافظ أن افتتاح بيت ثقافة قاطية يُعد حلقة ضمن سلسلة من المشروعات التنموية والثقافية التي تشهدها المحافظة خلال المرحلة الراهنة، بهدف دعم جهود الدولة في بناء الإنسان، لا سيما في مجالات التعليم والثقافة والفنون

من جانبه، أكد اللواء خالد اللبان، مساعد وزير الثقافة، أن سيناء كانت وستظل خط الدفاع الأول عن الوطن، وأن التنمية الحقيقية لا تكتمل إلا بترسيخ دور الثقافة كأداة فعالة لبناء الإنسان. مشيرًا إلى أن بيت ثقافة قاطية يُمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هذه الرؤية، ليكون منصة مستدامة لنشر الوعي وتعزيز الانتماء الوطني.

كما أوضح الكاتب محمد عبد الحافظ، نائب رئيس الهيئة، أن بيت الثقافة الجديد مقام على مساحة تُقدّر بنحو 150 مترًا مربعًا، ويضم قاعة تكنولوجيا معلومات، مكتبة للكبار، وأخرى للأطفال، بما يوفر فضاءً ثقافيًا ومعرفيًا يلبي احتياجات أبناء المنطقة.

وقد تخلل الافتتاح فقرات فنية قدّمها أبناء قرية قاطية، إلى جانب مشاركات شعرية من الأطفال الموهوبين أحمد أشرف ونورسين، وفقرة إلقاء شعرية لمجموعة من شعراء البادية.

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