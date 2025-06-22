تناولت برامج التوك شو، اليوم السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

وزير التموين يكشف حقيقة تحريك سعر الخبز المدعوم

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الحكومة ليس لديها نية لتغيير سعر رغيف الخبز المدعوم الذي يبلغ 20 قرشًا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن مصر حققت اكتفاءً ذاتيًا في السكر والأرز، مما ساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير المكون الدولاري.

لا يحتاج لائحة تنفيذية.. عضو "تشريعية النواب": قانون الإيجار القديم يطبق فور نشره

أكد النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم الجديد لا يحتاج إلى أي لائحة تنفيذية أو شرح أو إجراءات تفصيلية، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل به فور نشره رسميًا، ويحق للجهات المعنية البدء في تطبيق نصوصه مباشرة.

وتوقع النائب إيهاب رمزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، الانتهاء من مناقشات القانون داخل مجلس النواب خلال جلسة أو جلستين على الأكثر، على أن يعقبه تصديق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم نشره في الجريدة الرسمية.

تحمل تناقضًا.. "شراقي" يعلق على تصريحات ترامب بشأن تمويل سد النهضة

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن السد العالي يظل الدرع الأساسي لحماية مصر من الجفاف الناجم عن تخزين إثيوبيا لمليارات الأمتار المكعبة من مياه النيل خلف سد النهضة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن مصر كانت تعتمد مؤخرًا على جزء من مخزون بحيرة السد العالي لتلبية احتياجاتها المائية.

الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس مع بدء الصيف فلكيًا

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن التوقعات الجوية لفصل الصيف الذي بدأ فلكيًا اليوم مع تعامد الشمس على مدار السرطان.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، قالت غانم إن فصل الصيف سيستمر لمدة 3 أشهر، متوقعة ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة خلال هذه الفترة.

توضيح عاجل من البترول بشأن أزمة انقطاع الكهرباء في الصيف

كشف معتز عاطف وكيل أول وزارة البترول والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، تفاصيل الحصول على 3 سفن التغييز، موضحا أن خطة الحصول عليها منذ أشهر وليس بسبب توتر الأوضاع في المنطقة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن كل سفينة لها خصائص تختلف عن الأخرى، موضحا أنه تم البدء مبكرًا في الحصول على سفن التغييز لتأمين الاحتياجات البترولية.

متحدث الوزراء يكشف سيناريوهات تعامل الحكومة مع الحرب الإيرانية الإسرائيلية

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تبنت خطوة استباقية لمواجهة التحديات المحتملة خلال الفترة القادمة، خاصة فيما يتعلق بملف الكهرباء وتداعيات الأوضاع الإقليمية.

وقال "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، إنه على الرغم من الانتقادات الموجهة أحيانًا للحكومة، إلا أنها تعمل بجد في ملفات متعددة بخطوات استباقية.