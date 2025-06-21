رسميًّا.. تسليم عقود عمل وشهادات تدريب لذوي الهمم بكفر الشيخ

كتب- محمد أبو بكر:

سلَّم محمد جبران، وزير العمل، يرافقه اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، 15 عقد عمل جديدًا لذوي الهمم من أبناء كفر الشيخ، وتوزيع 10 شهادات تقدير لأوائل خريجي الدورات التدريبية المتخصصة في الحاسب الآلي، والتي نظمتها مديرية العمل بمركز التدريب الثابت بمدينة فوة.

وتأتي هذه الفاعليات في إطار التعاون المستمر بين وزارة العمل ومحافظة كفر الشيخ؛ لدعم اندماج ذوي الهمم في سوق العمل، وتوفير فرص تدريب وتأهيل للشباب في التخصصات التي تتماشى مع احتياجات سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعرب الوزير جبران عن سعادته بزيارة المحافظة، مؤكدًا ما تتمتع به كفر الشيخ من إمكانات تنموية واعدة في مجالات الصناعة والزراعة والمشروعات القومية، والتي تسهم في خلق فرص عمل متنوعة.

واستعرض جبران جهود الوزارة في دعم العمالة غير المنتظمة، وتمكين المرأة، وتطوير منظومة التدريب المهني، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج، بالإضافة إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتحسين بيئة العمل لزيادة الإنتاجية.

وأشار الوزير إلى أهمية التحول الرقمي وتحديث البنية التحتية بالمديريات؛ لتقديم خدمات فعالة ولائقة للمواطنين، مؤكدًا تطلعه لمزيد من التعاون مع المحافظة؛ لتنفيذ هذه الرؤية على أرض الواقع في كفر الشيخ.

وأشاد محافظ كفر الشيخ بالتعاون القائم مع وزارة العمل، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لجهود التنمية وتنمية المهارات البشرية؛ خصوصًا في ظل ما تتمتع به المحافظة من مقومات استثمارية وسياحية وزراعية وصناعية، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز العمل المشترك لخلق بيئة محفزة للاستثمار وتلبية احتياجات سوق العمل من الكوادر المؤهلة.

وألقى الدكتور حسن هيكل، مدير مديرية العمل بالمحافظة، في بداية الفاعلية، كلمةً ترحيبيةً، استعرض خلالها أبرز مجالات التعاون بين المديرية والمحافظة، وسلَّطَ الضوءَ على تنفيذ توجيهات الوزير في مجالات التدريب والتوظيف وتعزيز علاقات العمل داخل المناطق الصناعية والاستثمارية بالمحافظة.

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