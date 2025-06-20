حزب الجبهة يعلن تشكيل أمانة إدارة الأزمات برئاسة ضيف صقر

كتب- عمرو صالح:

أعلن حزب الجبهة الوطنية، عن تشكيل أمانة إدارة الأزمات والتدخلات العاجلة، برئاسة اللواء أحمد ضيف صقر.

أكد الحزب في بيانه أن الأمانة ستضطلع بمهام تنسيقية وميدانية تشمل إعداد خطط الطوارئ، ورصد المؤشرات المجتمعية، والتدخل في الأزمات المحلية والقطاعية، مع تعزيز التعاون مع الجهات التنفيذية والمجتمعية لتحقيق استجابات سريعة وفعالة.

وضم التشكيل عددًا من الأسماء ذات الكفاءة والخبرة، على النحو التالي:

الأمناء المساعدون:

• عمرو سليمان

• عياد راغب

• صلاح الجنيدي

أعضاء الأمانة المركزية:

• خالد سعداوي

• محمد النوبي

• كامل أبو زهرة

• السيد عاشور

• أحمد زلط

• محمد شلبي

• مصطفى محمد

• أحمد الدميري

• مصطفى الشريف

• أشرف ربيع

• زينب عبد الناصر

• محمود نور الدين

اقرأ أيضًا:

للقطاع الخاص.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية وثورة يونيو 2025

استخراج 13 ناجِ أسفل أنقاض عقاري حدائق القبة

"معلومات الوزراء": تحويل السيارة للغاز يوفر 2270 جنيهًا شهريًا للمواطن

قانون العمل الجديد| حالات يُمنع فيها فصل الموظف - تفاصيل